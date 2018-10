Schramberg 70er in eine Traumwelt entführt

Danach schloss sich laut Mitteilung in der Kirche St. Maria ein Jahrgangsgottesdienst an. Diakon Markus Schneider gedachte an die Verstorbenen der vergangenen fünf Jahre. Für jeden wurde eine Kerze entzündet und von Jahrgängern auf den Altar gestellt.

Ab 18 Uhr fand dann im Café Hirschbrunnen in der Talstadt ein gemütliches Beisammensein statt, an dem "alte Geschichten" zum x-ten Mal zu Gehör kamen, teilt der Jahrgang mit.

Am Samstag stand eine Ausfahrt ins nahegelegene Elsass auf dem Programm. Nach Frühstückspause und einer Fahrt durch eine malerische Hügellandschaft, auch "Toskana Frankreichs" genannt, erreichte die Gruppe das unscheinbare Dorf Kirrwiller im Elsass, nördlich von Saverne gelegen. Dort erwartete den Jahrgang das Kabarett "Royal Palace Kirrwiller". Zunächst begleitete eine Band circa 500 Besucher beim Drei-Gänge-Menü im Restaurant Le Majestic, um anschließend im Royal Palace eine faszinierende Traumwelt mit Geheimnissen, Wundern und Illusionen zu erleben.

Artisten, Akrobaten, erotische Tänzerinnen, Künstler und ein großes Ballett entführten das Publikum in eine fantastische Traumwelt, verbunden mit grandiosen Lichteffekten und Multimedialeinwänden.

Alle waren sich einig, dass sich das "Royal Palace" durchaus vergleichen lassen kann mit dem weltberühmten "Lido" in Paris.

Die Rückfahrt nach Schramberg unterbrachen die Jahrgänger noch einmal, um im Gasthaus Drei Schneeballen in Hofstetten einzukehren. Am Sonntagnachmittag besuchte die Gruppe das neue Uhrenmuseum im Junghans-Terrassenbau und ließ sich dessen Geschichte in einer Führung erläutern. Anschließend war Ausklang des Jahrgangsfests in der Café-Bar-Majolika. Robert Mayer bedankte sich bei Gretel Moosmann für das gelungene Festwochenende. Als Kopf des Organisationsteams hatte sie die zündenden Ideen und stets die Fäden in der Hand.