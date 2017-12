Schramberg 70 Spieler testen knapp 150 Spiele

Etwa 40 Spiele davon waren nagelneu, wie das Kinderspiel des Jahres "Icecool" und das Spiel des Jahres "Domino King". Nicht wenige Spiele-Profis hielten jedoch eher das Strategiespiel "Tafelrunde bei Merlin" für preiswürdig.

Bei "Icecool" ist Geschicklichkeit gefragt: Der Pinguin-Hausmeister muss in seiner Schule freche Pinguin-Schüler schnappen, bevor sie durch das große Tor verschwinden. Bei dem ganz neuen abstrakten Brettspiel "Azul" müssen die Spieler bestimmte Muster auslegen.

Beim Spieletag in Schramberg gab es auch wieder ein "Heckmeck"-Turnier als Ausscheidung für das Finale der internationalen "Wurm-Meisterschaft" im März kommenden Jahres. In München werden die beiden Siegerinnen Carolin und Andrea aus Schramberg an den Start gehen.