Schramberg 60 Jahre Herzog GmbH: Für die Zukunft gerüstet

Nach einer Vorstellung der hGears-Gruppe mit ihren Produkten und Standorten durch Werksleiter Aust – bei der Ankündigung einer Investition in neue Maschinen im mittleren zweistelligen Millionenbetrag für E-Bike-Komponenten merkten die Gäste besonders auf – gratulierte Kauder auch im Namen von Teufel zum runden Geburtstag. Er kenne das Unternehmen sehr gut und freue sich über den Aufschwung. "Meine Narrenfreundin Claudia Link-Gaal informiert mich immer, wie es läuft", lachte Kauder.

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende nutzte das Grußwort vor den versammelten Unternehmern dann, seine Überlegungen zu wirtschaftspolitischen Herausforderungen darzulegen. Vielleicht brauche es bei den gigantischen Herausforderungen, beim Staatskapitalismus in China und der Dynamik in den USA, doch wieder mehr staatliche, von den Unternehmern eigentlich nicht gewollte Industriepolitik, gab Kauder zu bedenken. Als Beispiele nannte der unter anderem die Fachkräfteausbildung, die Infrastrukturentwicklung im ländlichen Raum (Internet!) oder auch die Batterietechnologie und die Künstliche Intelligenz als weitere Stufe der Digitalisierung. "Wir haben noch nicht die Strukturen geschaffen, die wir im Wettbewerb brauchen", stellte Kauder fest. Aber gleichzeitig ist er optimistisch: Die moderne Welt finde auch in Deutschland und Europa statt, nicht nur in USA und China.

Nach Kauder überbrachte Udo Neudeck in Vertretung von OB Thomas Herzog, die Glückwünsche der Stadt Schramberg zum runden Geburtstag. "Die Firma hat in 60 Jahren in Schramberg viele Arbeitsplätze geschaffen. Damit sorgt sie dafür, dass mit den anderen Firmen hier die große Kreisstadt Schramberg ein wichtiger Wirtschaftsstandort ist, der über 10 000 Arbeitsplätze zu bieten hat", stellte Neudeck fest. Und wer die Entwicklung der Herzog GmbH genauer verfolge, sehe, wie innovativ man heute sein müsse, um auf dem Markt zu bestehen: "Wenn es einem wie hier innerhalb kurzer Zeit gelingt, andere erfolgreiche Geschäftsfelder auf zu tun und sich mit starken Partnern zusammenzuschließen, dann zeigt das, wie flexibel und innovationsfreudig ein Unternehmen ist".

Nach Neudecks Grußwort gab es Gelegenheit, nochmals mit einem Glas auf das Unternehmen anzustoßen und sich ausgiebig auszutauschen.