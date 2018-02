Schramberg 53 junge Menschen in Ausbildung

Schramberg-Sulgen. Die Bildungswerkstatt ist eine 600 Quadratmeter große, helle Räumlichkeit, die es nun möglich macht, alle Ausbildungsbereiche zu vereinen und so zu vernetzen, dass alle voneinander profitieren, teilt das Unternehmen mit. Bildungswerkstatt, ein bewusst gewählter Name, da sich hier nicht nur die Auszubildenden aufhalten, sondern auch Praktikanten, Umschüler und zeitweise auch Flüchtlinge Bildung erhalten.

Im Beisein des Schramberger Oberbürgermeisters Thomas Herzog, des Wirtschaftsförderers Manfred Jungbeck sowie Vertretern von regionalen Bildungseinrichtungen und Gästen aus der Trumpf- Gruppe fand die offizielle Einweihung statt. Ausbildungsleiter Gunar Haizmann begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste. Nach einem Rückblick auf die Entwicklung der Ausbildung bei "Trumpf Laser" erläuterte Haizmann das Berufsportfolio des Laserherstellers und berichtete über die Ziele und Inhalte der Bildungswerkstatt. "Ein wesentlicher Bestandteil einer zukunftsfähigen Ausbildung ist heutzutage der Einsatz innovativer Lernmethoden. Vom ersten Tag an kommen die Auszubildenden hiermit in Kontakt."

Oliver Maassen, Gesamtpersonalleiter der "Trumpf"-Gruppe, betonte in seinem Grußwort, wie wichtig es sei, bereits Kindern und Jugendlichen die Technik nahe zu bringen. Er lobte die Vernetzung des Schramberger Ausbildungsbereichs nach außen zu den zahlreichen Bildungseinrichtungen, aber auch innerhalb des Unternehmens. "Ich freue mich, dass ‹Trumpf Laser‹ in Sachen Ausbildung ein Vorbild für die ganze ›Trumpf‹-Gruppe ist", so Maassen. Die Einweihungsfeier bildete gleichzeitig den Rahmen für die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags mit der Werkrealschule-Realschule Oberes Kinzigtal in Alpirsbach.