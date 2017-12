Schramberg 50 Jahre in einem "großartigen Orchester"

Große Anerkennung vom Verbandspräsidenten

Auch die "Schöne und das Biest" waren Melodien aus Filmen von Walt Disney, die die neue Leiterin des Jugendorchesters, Rebekka Ruth, ausgewählt hatte. Mit Trommeln und Vogelgezwitscher von Klarinetten kündigte sich Tarzan in "Two Worlds" von Phil Collins an. Aus Pinocchio schmeichelte sich von den Sternen ein ruhiger Traum melodiös in die Ohren der Besucher.

Große Anerkennung sprach Verbandspräsident Heinrich Glunz vom Blasmusikverband Schwarzwald-Baar den Jubilaren Dieter Moosmann und Rudolf Moser aus, die sich seit 50 Jahren "in einem großartigen Orchester eingebracht" hatten. Sie seien schon seit vielen Jahren sehr aktiv in verschiedenen Funktionen im Ausschuss des Musikvereins, hob auch Vorsitzender Markus Blessing hervor.