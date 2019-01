Schramberg 50 Frauen nehmen an "Hatwalk" teil

Schramberg - Am 19. Januar 1919, nur wenige Monate nach Ende des Ersten Weltkriegs und dem Fall der Monarchie, wurden alle deutschen Bürger an die Wahlurnen gerufen, um in freien, gleichen und geheimen Wahlen ihre Vertreter in die Deutsche Nationalversammlung zu wählen. Was heute relativ unspektakulär klingt, war für mehr als die Hälfte der Wählerschaft eine hart erkämpfte Premiere, die am Ende eines langen, oft aussichtslos erscheinenden Kampfs um das politische Mitspracherecht stand. Die Frauen, die für ihr Stimmrecht kämpften, zur Wahl gingen oder sich als erste Abgeordnete der deutschen Geschichte wählen ließen, kamen aus verschiedensten Gesellschaftsschichten, hatten unterschiedliche politische Standpunkte, waren mehr oder weniger gebildet, jung oder alt – doch sie alle trugen gerne Hut.