Schramberg 40 Jahre lang als Kurpfälzerin bei den Schwaben

Kleine Anekdote am Rande: Zur Weiterbildung absolvierte sie am Anfang ihrer Tätigkeit bei der Stadtverwaltung freiwillig ein halbes Jahr lang ein Volontariat in der Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten, damals im Obergeschoss der heutigen Bäckerei Brantner in der Fußgängerzone. Redaktionsleiter war Hannes Kuhnert. Auch dort gab es nur Schreibmaschinen. "Da wurde noch von Hand redigiert", erzählt sie. Und später bei der Produktion von Publikationen der Stadt habe sie Nächte bei Straub-Druck verbracht, um Druckseiten zu prüfen. So war sie froh, als IT die Arbeitswelt revolutionierte. "Heute frage ich mich, wie wir große Stadtfeste ohne PC, E-Mail und Datenbank organisiert haben", lacht sie. Und gerade für die Tourismusförderung und die Öffentlichkeitsarbeit seien Internet und Social Media große Schritte nach vorn gewesen: "Wir mussten bei den neuen Medien immer an vorderster Front sein."

Am Anfang ihrer Tätigkeit im Rathaus wohnte Rebmann in Schramberg, ist dann nach Empfingen in den Heimatort ihres Mannes gezogen. Sohn und Tochter sind heute schon erwachsen. Rebmann freut sich, dass sie als Pensionären endlich viel mehr Zeit haben wird, sich auch ihrer Familie zu widmen.