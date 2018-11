Schramberg 3000 Bürger auf dem Rathausplatz

I m vierten Jahr des Ersten Weltkriegs endete in der Novemberrevolution das jahrhundertealte Zeitalter der Monarchien in Deutschland. "Die Weltgeschichte rast im Automobiltempo dahin. Der 9. November 1918 wird ein ewig denkwürdiger Tag bleiben", konnte man in Schramberg von dem "Berliner Mitarbeiter" des "Schwarzwälder Tagblatts" lesen.

Am 9. November 1918 versammelten sich in vielen Städten des Deutschen Reichs Abertausende von Menschen zu revolutionären Kundgebungen. Das Zentrum der Novemberrevolution war die Reichshauptstadt Berlin, in der die Republik an diesem Tag gleich zwei Mal ausgerufen wurde – das eine Mal gegen 14 Uhr als "deutsche Republik" durch den SPD-Politiker Philipp Scheidemann vor dem Reichstag und das andere Mal gegen 16 Uhr als "freie sozialistische Republik" durch Karl Liebknecht (1871 bis 1918) von der "Gruppe Internationale" vor dem Stadtschloss.

Dadurch konkurrierten von Anfang an zwei gegensätzliche Richtungen bei der Frage des neuen politischen Systems miteinander: zum einen die Anhänger einer parlamentarischen Republik nach westlichem Muster und zum anderen die Anhänger einer kommunistischen Diktatur des Proletariats nach dem Muster der russischen Oktoberrevolution. Der Konflikt führte mit dem "Spartakusaufstand" an der Jahreswende 1918/19 wenig später zu einem blutigen Bürgerkrieg zwischen der provisorischen Reichsregierung unter dem SPD-Politiker Friedrich Ebert (1871 bis 1925) und den radikalen Linken unter den KPD-Politikern Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg (1871 bis 1919).

Auch in der württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart kam es am 9. November 1918 zu mehreren großen Demonstrationen der Arbeiterschaft. Eine provisorische Landesregierung, die aus SPD- und USPD-Mitgliedern bestand, gab bekannt: "Eine neue Epoche der Demokratie und der Freiheit bricht an, die alten Gewalten treten ab und das Volk, das die Revolution bewirkt hat, übernimmt die politische Macht."

Die provisorische Landesregierung in Stuttgart beauftragte die SPD-Ortsvereine, die Republik auch in allen anderen Städten des Königreichs Württemberg auszurufen. In Schramberg berief der SPD-Ortsverein dazu am Abend des 11. November 1918 eine Kundgebung in den Saal des Gasthauses Lamm ein, die wegen des großen Andrangs aber auf den Rathausplatz verlegt werden musste, wo sich etwa 3000 Menschen versammelten.

"Starres, rechthaberisches System der Monarchie"

Nach der Eröffnung durch das SPD-Mitglied Karl Knupfer (1866 bis 1937) sprach Albert Bauer von einem Fenster des Rathauses etwa eine Stunde "in sachlicher, ruhiger Weise" über die Ursachen, den Verlauf und das Grauen des Kriegs. Für diese Katastrophe sei "das starre, rechthaberische System der Monarchie" verantwortlich gewesen, weshalb die "Herrscher, die das deutsche Volk ins Elend stürzten, hinweggefegt" hätten werden müssen. Seine Rede beendete er mit: "Hoch auf die Republik Deutschland und Württemberg."

Als weiterer Redner kündigte das SPD-Mitglied Otto Schlachter (1880 bis 1950) auch für Schramberg die Wahl eines Arbeiter- und Soldatenrats an, die dann am 16. November 1918 auch erfolgte, sich aber auf einen Arbeiterrat beschränkte, der bis zum 25. Januar 1919 neben dem Gemeinderat und Bürgerausschuss bestand. Der Schwerpunkt seiner Rede war die Hoffnung auf einen gerechten Frieden, "da die Genossen der Ententeländer einig sind mit ihren Brüdern in Deutschland und dafür sorgen werden, daß [sich] auch der Friedensschluß im Sinne eines großen Völkerbundes auswirke." Die (teilweise) Verbrüderung deutscher und französischer Soldaten ließ ihn auf bessere Waffenstillstandsbedingungen hoffen, indes vergeblich, da der den Ersten Weltkrieg beendende "Versailler Vertrag" bereits den Zündstoff beinhaltete, der letztlich zum Zweiten Weltkrieg führte.

Der SPD-Politiker Albert Bauer, der vor 100 Jahren auf dem Rathausplatz die Republik ausrief, ist in Schramberg bis heute in Erinnerung geblieben. Er war eine der großen politischen Persönlichkeiten seiner Heimatstadt vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik und gehörte von 1926/28 bis 1933 und von 1946 bis 1959 auch dem Gemeinderat an. Im Jahr 2005 hat der SPD-Ortsverein sein Archiv nach ihm benannt, dessen Bestände mittlerweile im Stadtarchiv verwahrt werden.