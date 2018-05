Schramberg 30 Jahre an der Musikschule gelehrt

Er studierte an der Musikakademie in Kattowitz (Polen) und kam nach seinem Konzertexamen an der Musikhochschule Freiburg 1988 als Lehrkraft an die Musikschule Schramberg. Neben seiner Tätigkeit als Kontrabasslehrer war und ist Strittmatter gefragter Solist und Aushilfe in vielen professionellen Orchestern des süddeutschen Raums, heißt es in einer Mitteilung.

Im Rahmen eines kleinen Abschlusskonzerts wurde er Ende April im Beisein seiner Schüler, Eltern und Kollegen mit den besten Wünschen in den Ruhestand verabschiedet.

Mit der Einstellung von Jonathan Sell aus Gengenbach, gelang es der Schulleitung einen adäquaten Nachfolger zu finden. Sell schloss sein Master-Studium im Juli 2017 an der Musikhochschule Mannheim mit den Fächern Jazz-Kontrabass und E-Bass mit Auszeichnung ab.