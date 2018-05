Schramberg 24-jährige Ringerin lebt ihren Traum

Um sich gänzlich auf ihren Sport zu konzentrieren und sich finanziell abgesichert zu wissen, fragte die Ringerin 2017 bei der Bundeswehr um eine Sportförderhilfe an und bekam diese auch prompt bewilligt. Nur wenige Monate später zog sie nach Freiburg und absolviert derzeit die sechswöchige Grundausbildung in Hannover. Im Anschluss wird sie als Sportsoldatin acht bis neun Einheiten die Woche trainieren und kann so unter anderem ihr parallel laufendes Studium in Betriebswirtschaftslehre in Offenburg finanzieren, "um nach meiner Sportkarriere eine solide Lebensgrundlage zu haben", so Paruszewski.

In knapp zwei Monaten wird Paruszewski an den deutschen Meisterschaften in Königshofen teilnehmen. Aktuell laufen die Europameisterschaften, bei denen Paruszewski gerne mit von der Partie gewesen wäre. Da dies jedoch mit dem Termin der Grundausbildung kollidierte, blickt die gebürtige Schrambergerin weiter nach vorn und legt ihren Fokus auf die im Oktober in Budapest stattfindende Weltmeisterschaft. Die Studentenweltmeisterschaft im August in Brasilien kann Paruszewski aufgrund fehlender finanzieller Mittel, die Kosten von rund 2000 Euro müssten von ihr selbst aufgebracht werden, voraussichtlich nicht besuchen.

Wie hart die junge Sportlerin für ihren Traum kämpft, wird beim Anblick folgender Zahlen deutlich: So investiert sie 20 Stunden in der Woche in Sport, zwölf in ihr Studium, zehn Stunden verbringt sie auf der Strecke mit Fahrten und weitere 20 Stunden steckt Paruszewski ins Lernen.

"Mein großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2020. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, auf dem ich noch weitere Etappen meistern will. Dazu gehören 2019 auch die Europa Games und die Universaide. Auch eine Platzierung in der Weltrangliste ist für mich ein wichtiger Meilenstein."