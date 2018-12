Schramberg 22 Übungen und fünf Einsätze

Felix Notheis hat die Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen. Oliver Munz absolvierte den Atemschutzlehrgang und an der Absturzsicherungs-Auffrischung haben Markus Heim, Christof Moser, Sven Murer, Thomas Ruf, Hariolf Schneider, Florian Schneiderhan, Martin Schneiderhan und Stefan Schneiderhan teilgenommen. Die Atemschutzgeräteträger haben in Sulz ihre jährliche Wiederholungsübung absolviert.

Zwölf Kameraden haben beim Kreisfeuerwehrtag in Dunningen das Leistungsabzeichen in Bronze erworben. 22 Übungen wurden 2018 abgehalten.

Nach dem Dank an alle Funktionäre sowie der Ortsverwaltung folgte der Kassenbericht durch Kassierer Markus Kaupp. Im Namen der Kassenprüfer Jochen Spinner und Christian Wolber wurde die Entlastung des Kassiers beantragt und von der Vertreterin der Ortsverwaltung Annette Jauch nach einem Wort des Danks vorgenommen und einstimmig gewählt.

Bei den Wahlen zum Abteilungsausschuss wurden Markus Heim, Oliver Kunz, Hariolf Schneider, Martin Schneiderhan, Thorsten Witz und Christian Wolber für fünf Jahre gewählt. Zu Kassenprüfern bestimmt wurden Jochen Spinner und Tobias Schneider. Danach wurde Felix Notheis zum Feuerwehrmann befördert.

Mit dem neu geschaffenen Ehrenzeichen in Bronze für 15-jährige aktive Dienstzeit wurden Dominik Fasnacht, Markus Heim, Markus Kunz, Martin Schneiderhan, Markus Kaupp und Christian Wolber geehrt.

Als Termine für 2019 gab Gerhard Witz folgende Termine bekannt: 22. Februar Jahresversammlung Gesamtwehr in Tennenbronn, 5. März Schlachtplatte Fasnet, 1. Mai Maiwanderung. 21. bis 23. Juni Jubiläum "150 Jahre Feuerwehr Schramberg", 5. bis 7. Juli Ausflug und 6. Dezember Abteilungsversammlung im Gerätehaus.

Der nächste Termin steht am 26. und 28. Dezember mit einer Theateraufführung in der Kastellhalle an.