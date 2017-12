Schramberg 215 Jahre lang bei Junghans

Schramberg. Matthias Stotz von der Geschäftsführung bedankte sich bei den Jubilarinnen. Es gebe nur wenig Anlässe, bei denen man im betrieblichen Leben innehalte, um Mitarbeiter in ganz besonderer Weise in den Mittelpunkt zu stellen, heißt es in einer Mitteilung. Die Feierstunde fand im neu gestalteten Kantinen- und Veranstaltungsraum der Uhrenfabrik Junghans statt.

Ehrenurkunde

In diesem Jahr kommen stolze 215 Jubiläumsjahre bei Junghans zusammen. Matthias Stotz überreichte jedem Jubilar eine Ehrenurkunde der Firma.