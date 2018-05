Schramberg 19-Jähriger für 27 Graffitis verantwortlich

Schramberg (zeg). Die Graffitis, die im Zeitraum Oktober und November 2016 in der Talstadt und in Sulgen gesprüht worden sind, gehen auf das Konto eines 19-Jährigen. Dies teilt Jürgen Lederer, Leiter des Polizeireviers Schramberg, mit. Insgesamt 27 Fälle mit teils großflächigen Graffitis an privaten und schulischen Gebäuden kamen damals zur Anzeige. Fast täglich wurden neue Graffitis entdeckt. Schwerpunkt der Taten war Sulgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. »Die Polizei setzte alles daran, den Täter zu ermitteln und die Taten zu stoppen, war zunächst jedoch nicht erfolgreich. Doch die Polizei hat nicht aufgegeben. Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen des Polizeireviers Schramberg konnte nun ein 19-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden«, so der Erste Polizeihauptkommissar. Bei der Durchsuchung der Wohnung sei der Tatverdacht durch das Auffinden verschiedener Beweismittel erhärtet worden. Strafverfahren Neben einem Strafverfahren erwarten den jungen Mann nun auch erhebliche zivilrechtliche Schadensersatzansprüche. Jürgen Lederer sagt abschließend: »Ich hoffe und wünsche dem Jungen, dass er bei den noch nicht entfernten Graffitis selbst zur Schadensregulierung beiträgt und aus der ganzen Sache etwas gelernt hat.