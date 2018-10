Schramberg 13. Besenzeit steht kurz vorm Start

Sie ist laut Fachpresse bekannt für die originalgetreuesten Interpretationen der Beatles Songs, die es in der heutigen Musiklandschaft zu hören und bestaunen gibt. Vor exakt 58 Jahren kamen in Liverpool vier junge Männer zusammen und gründeten eine Band – der Rest ist Geschichte.

Wo auch immer die Beatles auftauchten, verfolgte sie ein elektrisiertes Publikum. "Die slowenische Band Help bringt exakt diese Stimmung in den Besen", so Organisator Harald Burger. Mit unzähligen Hits werden die vier Pilzköpfe den Besen einmal mehr in einen Hexenkessel verwandeln.

Am Samstag, 6. Oktober, wird die Bon-Jovi-Band "New Jersey" den Besen rocken. Die italienische Band wird weltweit gebucht und gehört laut Mitteilung zu den besten Bon- Jovi-Bands überhaupt. Sie überzeugt mit authentischen Arrangements und fettem Sound und einer grandiosen Show. Die Band nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch drei Jahrzehnte Musikgeschichte. Die fünf Musiker bringen die bekanntesten Titel der Rocklegende Bon Jovi auf die Bühne. Mit markanten Gitarrenriffs und treibenden Grooves von "Livin an a Prayer", "Bad Medicine" oder "I’d die for You", will "New Jersey" den Besen rocken. "Bei den einfühlsamen Balladen "Always" oder "Bed of Roses" werden die Besucher dahinschmelzen", so Burger.