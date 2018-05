Schramberg 115 Harleys cruisen durch den Schwarzwald

115 Harleys starteten am Samstag am frühen Morgen zur ersten, gemütlichen Tagestour durch den Schwarzwald. Am Kniebis vorbei ging es durch das Wolftal über den Fohrenbühl nach Hornberg wo die Truppe von Duravit zur Besichtigung und Mittagessen eingeladen wurde. Die ersten Bikes mussten hier bereits einen Tankstopp einlegen.