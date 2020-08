Schramberg 10.000 Euro Spende für Stiftung St. Franziskus

Über die Spende in Höhe von 10.000 Euro, durch die Initiative #WeKickCorona, freute sich kürzlich die Stiftung St. Franziskus mit ihren 6000 Klienten, heißt es in einer Mitteilung. Ins Leben gerufen wurde diese durch die FC Bayernspieler, Joshua Kimmich und Leon Goretzka.

Mit der Unterstützung konnten in den Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe unter anderem Notebooks und Tablets angeschafft werden. Ganz gezielt konnte die Stiftung so den Austausch unserer Klienten mit Familie und Freunden in der herausfordernden Zeit aufrechterhalten und die mit der Pandemie einhergehende soziale Distanz verringern.