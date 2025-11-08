Schottischer Folk kommt an: „Irish Boys“ unterstützen mit Konzert Turnverein Oberschopfheim

Das Benefizkonzert der „Irish Boys“ bringt 1660 Euro für den TV Oberschopfheim ein.
Die „Irish Boys“ heizten den Gästen in der Turnhalle in Oberschopfheim mächtig ein. Gefühlt hat sich ein beachtlicher Teil Oberschopfheims Bürgerschar auf den Weg zum Konzert gemacht. Wer gekommen ist, wollte einfach nur einen vergnüglichen Abend mit irisch-schottischem Folk. Das Bier kam aus der privaten Brauerei von Bernhard Krämer. Seit vielen Jahren liefert er das Bier ganz im Sinne der irischen Kraft eines Biers. „Ich habe das Bier persönlich probiert“, sagte Ingrid Weidler, Vorsitzende des Turnvereins bei ihrer Begrüßung und fügte hinzu: „Es ist hervorragend.“ Den „Irish Boys“ dankte sie von Herzen für einen Abend ganz im Zeichen der Unterstützung für den Turnverein.