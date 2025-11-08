Schottischer Folk kommt an: „Irish Boys“ unterstützen mit Konzert Turnverein Oberschopfheim

Die „Irish Boys“ heizten den Gästen in der Turnhalle in Oberschopfheim mächtig ein. Gefühlt hat sich ein beachtlicher Teil Oberschopfheims Bürgerschar auf den Weg zum Konzert gemacht. Wer gekommen ist, wollte einfach nur einen vergnüglichen Abend mit irisch-schottischem Folk. Das Bier kam aus der privaten Brauerei von Bernhard Krämer. Seit vielen Jahren liefert er das Bier ganz im Sinne der irischen Kraft eines Biers. „Ich habe das Bier persönlich probiert“, sagte Ingrid Weidler, Vorsitzende des Turnvereins bei ihrer Begrüßung und fügte hinzu: „Es ist hervorragend.“ Den „Irish Boys“ dankte sie von Herzen für einen Abend ganz im Zeichen der Unterstützung für den Turnverein.

Sitzplätze waren alle belegt „Mit diesem Abend wollen wir dem Turnverein zu etwas Startkapital verhelfen. Schließlich hat er eine riesige Investition vor der Brust“, sagte Roland Lienhard von den „Irish Boys“. Heimelig und vor allem warm war die Atmosphäre. Wer keinen Sitzplatz mehr ergattern konnte, zeigte sich standhaft am Whiskey- und Bierstand. Pünktlich legen die „Irish Boys“ mit ihrem ersten Song „Dirty old Town“ los. Es wurde im Rhythmus mitgeklascht und kräftig applaudiert. Immer wieder kamen weitere Gäste hinzu. Dicht standen die Leute zusammen und die „Irish Boys“ sangen und erzählten, laßen teilweise die Übersetzung von neuen Balladen vor und standen stets mit ihrem Publikum in Verbindung. Wer Hunger verspürte, holte sich ein „St. Helens-Weckli“.

Investitionen von 1,8 Millionen Euro stehen an

Eintritt wurde an diesem Abend nicht verlangt. Der Hut ist rumgegangen und wurde gut gefüllt: 1660 Euro sind am Ende herausgekommen. Vorsitzende Weidler ist glücklich über die kleine Anschubfinanzierung gemessen an den 1,8 Millionen Euro, die der TV Oberschopfheim in den An- und Umbau der Turnhalle in Oberschopfheim investiert. Nach Abzug aller Zuschüsse, verbleiben immerhin noch 880 000 Euro zur Finanzierung beim TV hängen. Zuversichtlich ist der Vorstand, dass er das große Projekt stemmen wird. Immerhin finden sich im TV Oberschopfheim 40 Gruppen, die regelmäßig Sport treiben und sich zur Gymnastik treffen. In einer Auberghalle, die heute ebenfalls bereits aus den Nähten platzt, wäre kein Platz mehr für einen Verein mit nahezu 850 Mitgliedern.

Der Turnverein macht mit seiner Spendenaktion weiter. Am ersten Advent wird der TV Oberschopfheim wieder beim Weihnachtsmarkt in Oberschopfheim den Kuchenverkauf übernehmen. Alle Einnahmen daraus werden in das Projekt An- und Umbau der Turnhalle fließen.