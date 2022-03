4 Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kämpfte am Montagabend gegen die Flammen. Foto: Baiker

16 Arbeiter des Schotterwerks Gfrörer in Empfingen konnten sich am Montagabend rechtzeitig retten, als ihre Wohncontainer in Flammen aufgingen.















Empfingen - "Allen Leuten geht es gut. Alle sind unverletzt", berichtete Firmenchef Uwe Gfrörer im Gespräch mit unserer Redaktion am Dienstag. Am Abend zuvor gerieten mindestens zwölf der 24 Wohncontainer in Brand. Betroffen war vor allem die "obere Etage" der zweistöckig aufgebauten Wohncontainer. Standort: auf dem Grundstück des neuen Verwaltungsgebäudes, das vor nicht all zu langer Zeit noch feierlich eingeweiht worden war. Schadenssumme laut Polizei: geschätzte 300.000 Euro. Die Ursache des ausgebrochenen Feuers wird noch kriminaltechnisch ermittelt.