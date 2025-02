Schotter-Teufel in Straßberg: „Herr Teufel hätte bei sowas nicht geschlafen“

Schotter-Teufel in Straßberg

1 Gewerkschaftssekretär Esteban Neira klärte die Schotter-Mitarbeiter über die Verhandlungsergebnisse auf – und wie der weitere Ablauf voraussichtlich sein wird. Foto: Dunja Kuster

Die Verhandlungen sind beendet – wie geht es nun für die Schotter-Teufel-Mitarbeiter weiter, die auf absehbare Zeit nicht mehr in der Straßberger Firma arbeiten werden? Darüber informierte Esteban Neira bei einer Mitgliederversammlung der IG Bau.









Am Mittwochabend hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) Mitarbeiter der Straßberger Firma Schotter-Teufel zu einer Mitgliederversammlung in den Gasthof Zum Sternen in Benzingen eingeladen. Dort hat Gewerkschaftssekretär Esteban Neira über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informiert.