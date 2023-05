Was im einzigen Museum dieser Art in Deutschland zu sehen ist

Schornsteinfeger in Villingendorf

1 Schornsteinfegermeister Stefan Sekinger aus Villingendorf in seinem neuen Schornsteinfegermuseum. Er zeigt eine Porzellanfigur aus Meißen aus dem Jahr 1900. Foto: Siegmeier

Das neue Schornsteinfegermuseum „Nicht nur Schwarz" in Villingendorf steht kurz vor der Einweihung. Stefan Sekinger lässt die Öffentlichkeit an seiner Sammelleidenschaft teilhaben.









Porzellanfigürchen, Rauchverzehrer aus den 1960er-Jahren, Räuchermänner und -frauen – allesamt natürlich Schornsteinfeger –, Gartenzwerge in Schornsteinfegerkluft, Zylinder, Leitern und vieles mehr ist in der reichen Sammlung von Schornsteinfegermeister Stefan Sekinger in Villingendorf zu finden.