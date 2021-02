Schorle-Club wird 40 Fluorner Gruppe feiert diese Fasnet Jubiläum

Lesen Sie auch: Corona-Pandemie bremst Kreativität bei Fasnet in Rottweil nicht aus

"Damals machten wir die Muppet-Show beim Sportlerball. Die gab es damals noch gar nicht so lange. Die jüngeren Zuschauer haben sich kaputtgelacht, die älteren konnten wenig damit anfangen", erinnert sich der 66-Jährige lachend.

Aufwändige Kostüme, etwa zum Thema Star Wars, schräge Musiknummern als Comedian Harmonists und das Parodieren von Fernsehshows gehörten von Anfang an dazu. "Einer unserer besten Auftritte war der zum ›Herzblatt‹, da haben wir auch Fluorn ein bisschen hochgenommen, weil es da kaum Geschäfte gab", sagt Kaufmann.

Highlight war die ZDF-Hitparade

Das Highlight sei 1999 die Show "30 Jahre ZDF-Hitparade" gewesen. Die Songs dafür durfte der Schorle-Club beim Radio Neckarburg aufnehmen. So konnte er sich ganz auf seine Bühnenshow konzentrieren. Kaufmann war damals Guildo Horn. Die passende Perücke hatte sich der Lehrer von einer Exkursion nach Köln mitgebracht.

Auch beim Umzug setzte der Club Akzente. 1980 hatte er eine alten Opel Kapitän kurzerhand zum Cabrio gemacht, ihn in den Farben der amerikanischen Flagge lackiert und war als Al Capone mit seinen Gangstern auf die Straße gegangen. "Erst am Abend hat das Auto vom vielen Kuppeln schlapp gemacht", so Kaufmann.

Clowns, Piraten, Schweizer Guggenmusiker, Ritter, Fremdenlegionäre und Trapper – die Männer vom Schorle-Club schlüpften in einige Kostüme. Gern nahmen sie auch das kommunalpolitische Geschehen auf die Schippe.

So organisierten sie anlässlich der langen Zeit, die für die Fertigstellung der Fluorner Halle benötigt wurde, eine "Da-Bach-Na-Fahrt" an der Heimbachbrücke, zu der mehr als 100 Zuschauer kamen. Dort ließen sie dann ein Modell der neuen Halle "den Bach runter".

Als es Streitigkeiten wegen der Zusammenlegung der Feuerwehren Fluorn und Winzeln gab, wurde der Schorle-Club zur Freiwilligen Friedenswehr.

2005 versah der Club eine Badewanne mit Rollen und machte sie zum Bob. Die Schweizer Bobfahrer hatten jedoch keine Bremse eingebaut. Zu vorgerückter Stunde kamen sie dann auf eine gefährliche Idee. "Wenn’s dem Esel zu wohl wird, wagt er sich aufs Glatteis", erzählt Kaufmann kopfschüttelnd.

Großer Schreck

So bretterten sie die Schlosssteige hinab. "Der Bob wurde so schnell, dass uns selbst ganz Angst und bange wurde", erinnert sich der 66-Jährige. Noch größer war der Schreck, als sich der Feuerwehrmann, der unten dafür sorgen sollte, dass der Verkehr anhält, zwischenzeitlich in die nächste Gaststätte verzogen hatte. "Zum Glück kam in diesem Moment kein Auto."

Die Männer, die damals schon um die 50 Jahre alt waren, sahen es als Wink des Schicksals. Bis 2010 wirkten sie noch ein paar Mal an der Fasnet mit, als dann aber der Sportlerball eingestellt wurde, zogen sie sich zurück.

Stattdessen bewirten die Männer seit 2013 an der Fasnet den "Haar-Schopf", einen umgebauten Stall mit Scheune nahe des Friseursalons von Schorle-Club-Mitglied Jürgen Blöchle. Geöffnet hat die Besenwirtschaft immer am Narrensamstag, dem Samstag vor der Fasnet, und am Fasnetsdienstag zum Narrensprung. Auch die Clubräume "Jägerstüble" und "Dachsbau" befinden sich im Gebäude.

Dass der Club dieses Jahr eine Pause einlegen muss, sei bedauerlich, aber in Ordnung. "Wir werden ja auch nicht jünger." Die Clubmitglieder, von denen jeder ein fiktives Amt innehat, etwa das als Altenpfleger oder als Maskenbildner, tauschen über die Fasnet online immer wieder Videos aus – von Büttenreden bis zu lustigen Aktionen, die das Internet bietet. "So wird es garantiert nicht langweilig."