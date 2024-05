Das Unternehmen Homag beabsichtigt, seinen Aufsichtsrat zu halbieren. Sollten die Pläne, die an diesem Donnerstag Thema in der Hauptversammlung sind, realisiert werden, würden künftig keine Arbeitnehmervertreter mehr in dem Gremium sitzen. Der Betriebsrat will sich gegen das Vorhaben mit juristischen Mitteln wehren.