1 Spendenübergabe in Baiersbronn (von links): Carola Link (Leitung) und Wolfgang Günther (Vorstandsmitglied) von der Lebenshilfe Freudenstadt sowie Birgit Stiletto vom Kinderhaus Luftikus nahmen den symbolischen Scheck von Melissa Schneider, Simon Haller und Ramona Grözinger entgegen. Foto: Ade

Die Benefizkonzerte „A Light for Christmas“ in den Kirchen in Dornstetten, Dornhan, Oberiflingen und in Salzstetten waren ein voller Erfolg.









Die vier Benefizkonzerte „A Light for Christmas“, die in der Weihnachtszeit in vier Kirchen der Umgebung stattgefunden hatten, werten die Veranstalter als großen Erfolg. Musiker aus der Region hatten dabei gemeinsam für einen guten Zweck gespielt.