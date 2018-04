Schopfloch (if). Eine Firma aus Stuttgart soll für 10 400 Euro das Wasserrohrnetz in Schopfloch analysieren und ein Ausbaukonzept entwickeln. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung. Bürgermeister Klaas Klaassen erklärte, dass die Wasserversorgung immer gewährleistet sei – sollte allerdings die Feuerwehr Wasser zum Löschen benötigen, könne es sein, dass der Druck nicht ausreiche oder dann anderswo Wasser fehle.