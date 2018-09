Schopfloch Von Regenbogenforellen und Ködern

Glatten. Auf dem Vereinsgelände des Schäferhundevereins Oberes Glatttal – ideal an der Glatt gelegen zwischen Glatten und Neuneck – bot der Angelsportverein eine Veranstaltung im Rahmen des Kinderferienprogramms der Gemeinde Glatten. Der Vorsitzende des Angelsportvereins, Jan Blötscher, und Jugendwart Uwe Weigold boten den über zehn Kindern einen interessanten Einblick in die Welt im und am Bach.

Mehr Theorie als geplant

Wegen strömenden Dauerregens gab es jedoch etwas mehr Theorie, also Lehrreiches im Trockenen, als vorgesehen. In zwei Gruppen aufgeteilt, ging es an den vereinseigenen Weiher in Leinstetten. Dort angelten die Kinder jeweils selbst eine Regenbogenforelle, die sie später küchenfertig mit nach Hause nehmen konnten. Geplant war, auch eine private Forellenzucht im Bellenstein zu besuchen. Doch wegen des Dauerregens blieb die Gruppe lieber beim Vereinsheim des Schäferhundevereins im Trockenen.