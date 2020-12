Schopfloch Überholversuch gescheitert

Schopfloch (gs). Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 28 sind am Montagvormittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war eine 28-Jährige von Horb in Richtung Dornstetten gefahren. Kurz vor Schopfloch wollte sie in einer lang gezogenen Rechtskurve zwei Lastwagen überholen.