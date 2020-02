Schopfloch Trauer um Homag-Mitbegründer Gerhard Schuler

Geboren wurde Gerhard Schuler am 1. April in Dietersweiler, wo er bis zu seinem zehnten Lebensjahr aufwuchs. Mit seinen fünf Geschwistern lebte er bis 1944 in Stuttgart und kam danach zurück nach Freudenstadt, wo er das Kepler-Gymnasium besuchte, bis er als Luftwaffenhelfer eingesetzt wurde, zum Arbeitsdienst und zur Wehrmacht musste. Zum Kriegsende geriet Schuler in amerikanische Gefangenschaft, aus der er aber bald entlassen wurde.

Karriere begann mit einer Schreinerlehre

Nach einer Schreinerlehre legte Gerhard Schuler 1952 in Heilbronn die Meisterprüfung mit Auszeichnung ab. Er absolvierte danach in Rosenheim ein Studium zum Holzingenieur. Nach dieser Berufsausbildung war Schuler ein Jahr erfolgreich Betriebsleiter einer Schwarzwälder Möbelfabrik. Mit 29 Jahren machte er sich als Unternehmensberater in der Holzbranche selbstständig: Die Firma Schuler Consulting ist bis heute ein gefragter Partner der internationalen Holz- und Möbelbranche.

In den Jahren seines Wirkens für die Homag Group lagen Gerhard Schuler immer seine Mitarbeiter am Herzen. Für sie stellte er eine wichtige Stütze dar. Dafür erhielt er vor zehn Jahren im Eingangsbereich der Firma in Schopfloch einen Gedenkstein mit der Inschrift "Fels in der Brandung". Schwierige Zeiten begannen 2006, als die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) die Mehrheit an der Homag Group AG übernahm. Bis dahin war das Unternehmen mehrheitlich im Familienbesitz. Über Jahre herrschten zum Teil schwere atmosphärische Störungen unter den Großaktionären, und Schuler platzte auch bei Hauptversammlungen ein ums andere Mal der Kragen.

Beruhigt war der Firmengründer erst wieder ab 2014, als der Finanzinvestor DBAG aus- und der Autozulieferer Dürr aus Bietigheim-Bissingen als neuer Mehrheitsaktionär bei Homag einstieg. 2015 kündigte Gerhard Schuler seinen Rückzug an, um sich künftig mehr der Familie zu widmen. Bis dahin hatte er noch immer ein Büro im Schopflocher Unternehmen.

Partnerschaftliche Strukturen und eine Beteiligung der Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens waren ihm stets eine Herzensangelegenheit. Große Beachtung fand 2006 sein Buch "Durch Partnerschaft zum Erfolg".

Geschäftsreisen für Familienurlaub genutzt

Im Namen aller Homag-Mitarbeiter sprach der Vorstandsvorsitzende, Pekka Paasivaara, gleichzeitig Vorstandsmitglied der Dürr AG, zu der Homag seit Oktober 2014 gehört, der gesamten Familie Schuler das Beileid aus.

Privat war Gerhard Schuler ein bescheidener Mann, der viel unterwegs war. Oft wurden Geschäftsreisen für einen Familienurlaub genutzt, erinnern sich seine drei Töchter Mareike Hengel, Anja Schuler und Silke Schuler-Gunkel, die mit ihren Familien in den letzten Stunden von Gerhard Schuler bei ihm waren. Im Urlaub sei auch sein Partner Eugen Hornberger nie weit weg gewesen. Bereits ein Jahr nach seinem Rückzug aus dem Unternehmen starb Schulers Frau Marlies. In der Zeit nach seinen unternehmerischen Verpflichtungen habe gerhard Schuler sein Leben mit vielen Freunden intensiv genossen. Einmal pro Woche habe er in einer Bar in Freudenstadt innerhalb eines festen Kreises Mühle gespielt, weiß Mareike Hengel, die im Haus von Gerhard Schuler lebt. Alle Töchter hatten stets guten Kontakt zu ihrem Vater, betonen sie, wenn es ihnen auch früher schwer gefallen sei, dessen Leistung wertzuschätzen. Welch hohe Wertschätzung Gerhard Schuler genoss, wird deutlich, wenn dieser Tage Beileidsbekundungen aus der ganzen Welt im Haus in Freudenstadt eintreffen.

Für die gemeinsame Zeit mit ihrem Vater in den vergangenen Jahren seien sie sehr dankbar, betonen die Töchter, die sich Gerhard Schulers sozialem Engagement verpflichtet fühlen.

Schuler war nicht nur Unternehmer, sondern ein großer Liebhaber der Musik und einer der Hauptinitiatoren des Schwarzwald Musikfestivals. Auch die Stadtkapelle Freudenstadt unterstützte Schuler. Der ehemalige Dirigent Rainer Neher hatte als Dank einen Marsch für ihn komponiert.

Im Reit- und Fahrverein Pfalzgrafenweiler war Schuler Gründungs- und Ehrenmitglied, ferner förderte er auch das Dorfmuseum in seinem Geburtsort Dietersweiler, wo auch die Ahnentafel der Familie Schuler hängt. Er war Ehrenmitglied des Fördervereins und gern gesehener Gast bei den Veranstaltungen. Verbunden fühlte Schuler sich außerdem der Stiftung Eigen-Sinn und der Lebenshilfe in Freudenstadt. Schuler war laut seiner Töchter ein guter Zuhörer und werde sicher vielen Menschen in Freudenstadt und weit darüber hinaus fehlen. Die Trauerfeier für Gerhard Schuler findet am Samstag, 29. Februar, ab 14 Uhr in der Taborkirche statt.