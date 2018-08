Schopfloch Rödelsberg soll schöner werden

Und da sich der Rödelsberg am Gäurandweg befindet, soll auch ein Rastplatz mit Sitzgruppe verwirklicht werden. "Der Gäurandweg, der von Maulbronn nach Freudenstadt führt, kommt hier direkt vorbei", weiß Klaas Klaassen. Gleichzeitig soll der Naturraum auf dem Rödelsberg auch Lernraum sein. Die Waldnische soll als Sammel- und Rastplatz für Kindergarten und Schule dienen. Dort werden naturbelassene Sitzhocker aus Holz aufgestellt.

Die Aussichtsplatte auf dem Wasserreservoir bleibt wie gehabt, und auch die dahinter liegende Magerwiese bleibt und dient weiterhin als Ruhezone für die Natur. Vor oder neben dem Reservoir sollen Infotafeln aufgestellt werden, und bei schlechtem Wetter kann das Panorama über QR-Code abgerufen werden. "Es geht um eine Aufwertung in angemessener Weise", stellt Bürgermeister Klaas Klaassen fest. Denn wenn man zu viel mache, gehe der Charakter des Hausbergs der Gemeinde verloren.

Schon seit Jahrzehnten feiert der Schwarzwaldverein an Schopflochs höchster Stelle auf dem Rödelsberg und bei der Aussichtsplatte oberhalb der Homag die Sonnwendfeier. In den letzten Jahren wurde die Sonnwendfeier zusammen mit der Gemeinde wegen des Wetters zum Sommerfest in den Ferien umfunktioniert. Aufgrund der guten Resonanz des Sommerfests soll dieses weiterhin zusammen mit der Gemeinde anstatt der früheren Sonnwendfeier an Schopflochs höchster Stelle stattfinden. Und Bürgermeister Klaas Klaassen hofft fest, dass die Feier im nächsten Jahr auf dem neu gestalteten Platz stattfindet.