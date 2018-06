Schopfloch (ade). Das Schul- und Rathaus in Oberiflingen wird renoviert. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung Arbeiten an die günstigsten Bieter vergeben. Das Planungsbüro Markus Kugler hatte die Gewerke teilweise beschränkt ausgeschrieben oder über eine Freihandabgabe angebotsbezogen abgefragt. In der Summe aller Gewerke liege man laut Kugler rund 7000 Euro unter der Kostenschätzung. Um den Grundschulbetrieb nicht zu behindern, sollen die Arbeiten in den Sommerferien ausgeführt werden. Die Außenputzarbeiten (37 389 Euro) übernimmt die Firma Lemle-Letzgus aus Tumlingen, die Fensterarbeiten (14 844 Euro) die Firma Fensterbau Schlaich aus Glatten, die sich auch um den Sonnenschutz (3141 Euro) und den Insektenschutz (981 Euro) kümmert. Für 5734 Euro vergab der Rat die Torbauarbeiten an die Firma Pfullendorfer Tor-Systeme und für 5350 Euro den Gerüstbau an die Firma Schäfer aus Nagold. Ade & Tinnefeld Schwarzwaldholzbau aus Oberiflingen erledigt die Zimmerer- und Holzbauarbeiten (1979 Euro), die Firma 2K Killing aus Horb die Malerarbeiten (4728 Euro).