Schopfloch Redner würdigen vorbildliche Arbeit

Zink dankte Funktionären und ehrenamtlichen Mitarbeitern: "Sie tragen mit ihrer Betreuungsarbeit vor Ort dazu bei, dass sich die Menschen eingebunden fühlen in die große Solidargemeinschaft Gleichgesinnter." Er wisse, dass im Ortsverband Schopfloch vorbildliche Arbeit geleistet worden sei und werde.

Bürgermeister Klaas Klaassen würdigte in seinem Grußwort die Arbeit des VdK und gratulierte "zu diesem bemerkenswerten Jubiläum". Er wies auf die schwierige Zeit in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hin. Damals sei der VdK im Grunde genommen als Selbsthilfeorganisation gegründet worden, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Der VdK sei ein Begleiter, ein Unterstützer und für viele ein Freund in schweren Zeiten gewesen. Heute habe der VdK als großer Sozialverband auch andere Aufgaben und sei für die da, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Klaassen erinnerte an eine Reihe sehr aktiver Ortsverbandsvorsitzender. Er dankte Bernhard Schlotter dafür, dass es durch ihn gelungen sei, den VdK Schopfloch im Frühjahr nochmals aufs Gleis zu setzen und die Ortsgruppe wieder eine Zukunft habe.

"Wir sind eine große Familie" – das habe er aus den Reden entnommen, sagte Schlotter. Der Ortsverbandsvorsitzende verteilte Zettel, auf denen die Mitglieder ihre Interessen – etwa Unternehmungen wie Wandern, Grillen oder Kaffeenachmittage – ankreuzen und Ideen einbringen konnten. Denkbar sei es auch, sich bei manchen Aktivitäten anderen Ortsgruppen anzuschließen. Künftig sollen drei bis vier Mal im Jahr – "Weniger ist oft mehr", so Schlotter – Unternehmungen oder Aktivitäten angeboten werden.