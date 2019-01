Schopfloch Noch einmal so wie in alten Zeiten

Horst Burkhardt entführte die Gäste in die Vereinsgeschichte und ließ in seinen Schilderungen aus Sicht der 120 Jahre alten Fahne diese selbst zu Wort kommen. Zum Auftakt und zwischendurch trug der Chor einige passende Lieder vor. Mit Inbrunst sangen die Männer "Hab oft im Kreise der Lieben im duftigen Grase geruht und mir ein Liedchen gesungen, und alles war hübsch und gut", das Lied vom alten Barbarossa und das Schifferlied – und trällerten neben der ehrwürdigen Fahne die fränkische Volksweise "Lustig ihr Brüder".

Bürgermeister Klaassen erinnerte daran, dass der Männergesangverein in den über 100 Jahren seines Bestehens viel Gutes bewirkt habe. Viele öffentliche Anlässe seien mit Gesang aufgewertet und so Emotionen geweckt worden. Der Chor sei fester Bestandteil des Maibaumstellens, beim Sommerfest oder der Sonnenwendfeier auf dem Rödelsberg, bei der Feier zum Volkstrauertag oder dem Singen in der Kirche während der Advents- und Weihnachtszeit gewesen. Deshalb finde er es richtig, so Klaassen, dass an diese musikalischen Spuren in Schopfloch in angemessener Weise erinnert werde. Schon bei der letzten Versammlung des Männergesangvereins habe er zugesagt, dass man im Rathaus für die Fahne einen würdigen Platz suchen und finden werde.

Nach längeren Überlegungen – vor allem mit Horst Burkhardt – sei man übereingekommen, die Fahne in einer Vitrine unterzubringen, wo sie künftig von Besuchern des Rathauses betrachtet werden kann, so Klaassen. Diese Fahne stehe im Kontext ihrer Zeit des Deutschen Kaiserreichs, als landauf, landab aus Militärvereinen Chöre entstanden. Der Schopflocher Chor sei so ein Beispiel.

Rechts und links neben der Fahne sind zusätzlich einige Fotos vom Männergesangverein von früher bis zu seinem letzten Auftritt aufgehängt. Nach dem Festakt war im Obergeschoss des Rathauses zum Imbiss eingeladen. Im Sitzungssaal versammelte sich der Liederkranz – wohl in dieser kompletten Form ein letztes Mal – und sang "Das Morgenrot" (Am kühlenden Morgen) von Robert Pracht.

(ade). Die Fahnenweihe mit Übergabe an den damaligen Militärverein Schopfloch war mit einem großen Fest und Festumzug am Pfingstmontag, 30. Mai 1898. Im März 1903 wurde der spätere Männergesangverein gegründet. In Schopfloch gab es fortan zwei Gesangvereine. 1927 wurden beide verschmolzen und der Militärverein aufgelöst. 1928 feierte der Männergesangverein sein 25-jähriges Bestehen.

Nach zwölf Jahren ohne Gesang während des Zweiten Weltkriegs ging es ab 21. Februar 1951 weiter. Sangesfreudige junge Männer, darunter Homag-Mitbegründer Eugen Hornberger als Kassierer, ließen den Verein wieder aufleben. Im Mai 1954 wurde mit einjähriger Verspätung das 50-jährige Bestehen gefeiert. Von 1973 bis zum Ende war Klaus Wolff Vereinsvorsitzender. 2003 wurde das 100-jährige Bestehen gefeiert, und der Verein bekam die Zelter-Plakette. 26 Jahre lang leitete Karl Schlumberger den Chor. Ende 2005 übernahm als erste Frau in der Geschichte des Vereins Katharina Wilding die Leitung des Chors – bis zur letzten Versammlung 2017.