Schopfloch Nicht alle finden das Halteverbot "bescheuert"

Doch von vorne: In der Mörikestraße in Schopfloch galt am 30. Mai und gilt am 6. Juni sowie vom 11. bis zum 13. Juni - also an fünf Tagen - auf 150 Metern jeweils sechs bis sieben Stunden lang ein vorübergehendes Halteverbot. Beantragt hat dies eine Frau, die eine Wohnung in der Straße bezieht. Ein Anwohner meldete sich vor einigen Tagen bei schwarzwaelder-bote.de, um sich über dieses seiner Meinung nach "bescheuerte" Halteverbot zu beschweren. "Alle finden es lachhaft", erzählte Frank Buss im Gespräch mit unserer Zeitung.