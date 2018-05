Vier Mädchen und fünf Jungen sind in der Michaelskirche in Oberiflingen in einem feierlichen Gottesdienst von Pfarrer Matthias Steinhilber konfirmiert worden. Unser Bild zeigt (von links): Susanna Rapp, Marc Rapp, Fynn Joss, Jannik Maier, Svenja Spörlein, Sandrine Lange, Lisa Haibt, Simon Eberhardt, Hannes Beilharz und Pfarrer Steinhilber. Foto: Foto in Style