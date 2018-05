Schopfloch Mangel an Fachkräften "noch nie so spürbar"

Die vollstationäre Einrichtung zur Pflege und Betreuung psychisch kranker Menschen in Schopfloch ist neben Seniorenwohnheimen und der Großküche der dritte Unternehmensbereich der Maier-Gruppe, die aktuell auch ein Projekt in Eutingen umsetzt. Der Landtagsabgeordnete tauschte sich mit Bewohnern über Versorgungsleistungen von Krankenkassen sowie den öffentlichen Personennahverkehr aus und besprach mit Jean-Marc Maier weitere politische Themen.

"Der Mangel an Pflegefachkräften war noch nie so spürbar wie heute", sagte Maier und fügte hinzu: "Wir sind jeden Tag herausgefordert, uns als attraktiver Arbeitgeber bei potenziellen Mitarbeitern zu bewerben." Umso unverständlicher sei es für Maier, wie das Büro des Abgeordneten mitteilt, wenn die Politik mit der strikten Einzelzimmervorgabe der Landesheimbauverordnung ohne Not die Anbieter ohnehin knapper Pflegeplätze weiter unter Druck setze und damit zu steigenden Preisen beitrage. Er und Kern waren sich einig, dass nicht nur Raumfaktoren, sondern vor allem ausreichend motiviertes Personal und die Philosophie des Hauses für ein würdevolles Leben der Menschen in den Einrichtungen entscheidend sind.

Der FDP-Politiker fordert eine flexiblere Handhabung der Übergangsfristen der Landesheimbauverordnung, die es guten und bewährten Anbietern erlaube, auf Bestandsschutz bauen zu können, wenn ein Umbau von Einzelzimmern wirtschaftlich nicht darstellbar sei. Solche vernünftigen und praxistauglichen Lösungen müssten von der Politik in Bund und Land viel öfter umgesetzt werden, sagte Jean-Marc Maier.