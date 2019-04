Schopfloch Kreisstraße 4760 wird ausgebaut

Die Kreisstraße, so Fritz, sei in einem üblen Zustand und solle vom Landkreis ausgebaut werden. Aktuell wird noch ein Bodengutachten erstellt. Der Ausbau erfolgt voraussichtlich 2020.

Amtsleiter Matthias Fritz merkte an, dass es wohl keinen Zuschuss gibt, sodass der Kreis Freudenstadt die Straße mit Eigenmitteln ausbauen müsse. Als kostengünstige Variante habe man vor, die Straße im sogenannten Baumischverfahren zu erneuern. Dabei wird der alte Belag aufgefräst und für den Untergrund an gleicher Stelle wieder verwendet. Nachteil dieses Verfahrens ist, dass man an die alte Trassenführung gebunden ist und so die Linienführung nicht verändert werden kann, so Fritz. Wenn es einen Zuschuss gegeben hätte, dann wären die Kurven begradigt worden, sagte er. Die bestehende Schwenke bei der Kreisgrenze soll jedoch begradigt und dort ein Stück neu gebaut werden. Die Straße soll – auch wegen des Schwerlastverkehrs – auf etwa sechs Meter verbreitert werden.

Zur Entwässerung erklärte Fritz, dass etwa in Höhe des Windrads keine natürliche Entwässerung bestehe und theoretisch ein Sickerbecken eingebaut werden müsste. Aus Kostengründen und mit Blick auf die ungünstige Marktlage tendiert man jedoch dazu, dass die Versickerung wie bisher über angrenzende Wege erfolgt. Entlang der Straße sollen als Ausgleichsmaßnahme Bäume gepflanzt werden.