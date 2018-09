Schopfloch Kinder und Hunde zeigen ihre Kunststücke

Bei einem kleinen Spaziergang ins nahe gelegene Wäldchen lernten die Kinder die Hunde kennen und durften diese an der Leine selber führen. Zehn Hunde waren dabei, draunter die zwei Großpudel Erna und Bella, Mittelpudel Zaphira, Zwergpudel Lucy, der Maltesermix Teddy, der Berner Sennehund Mio, die Labradore Lotte und Bely sowie die Mischlinge Rudi und Lüka.

Danach war Arbeit – sprich Kunststücke einlernen – in der Übungshalle der Hundeschule angesagt. Ob Sprung durch den Hulahoop-Reifen oder über liegende Personen, Sitz auf der Holzkiste, Männchen machen oder Pfötchen geben – mit großem Eifer übten die Kinder mit den Hunden verschiedene Dinge fürs spätere Zirkusprogramm ein. Und damit es den Hunden nicht zu viel wurde, gab es für diese Zwischendurch eine Pause, und die Kinder übten alleine Kunststücke wie Purzelbaum, Hand- und Kopfstand oder Rolle vorwärts über ein anderes Kind ein. Zum Abschluss war dann die große Zirkusaufführung im Freien angesagt. "Manege frei beim Kinderzirkus", rief der als Zirkusdirektor verkleidete Andreas Pfotenhauer und kündigte den ersten Programmpunkt mit Christel Pfotenhauer und dem quirligen Mittelpudel Zaphira an. Nacheinander zeigten alle, was sie während des Nachmittags eingeübt hatten.