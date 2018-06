Schopfloch Junge Schopflocher überzeugen ihre Chefs

Als Obermeister Volker Nübel vor drei Jahren die Bewerbung von Sebastian Müller in den Händen hielt, war er zuerst baff, danach sehr erfreut, dass der Sohn eines anderen Bauunternehmers die Ausbildung bei ihm absolvieren will, berichtet die Handwerkskammer. Schnell wurde Nübel klar, dass Müller das Mauern wohl in die Wiege gelegt wurde. "Er ist Maurer mit Leib und Seele. Er kann neue Dinge schnell erfassen und umsetzen, ist zuverlässig und fleißig. Das macht ihn zu einem wertvollen Mitarbeiter. Auch seine schulischen Leistungen sind hervorragend", berichtet Volker Nübel.

Beide gelten als fleißig und äußerst zuverlässig

Sebastian Müller (19) schätzt am Maurerberuf die Umsetzung einer Planung in die Realität: "Ich kann sehen, wie etwas entsteht und aufgrund der vielseitigen Aufträge ist jedes Projekt anders. Das hat mich schon als Kind im elterlichen Betrieb fasziniert, so dass für mich recht bald feststand, dass ich Mauer werden möchte." Für seine Hobbys Skifahren und Freunde treffen bleibt ihm nur wenig Zeit, da er sein Erlerntes in seiner Freizeit im elterlichen Betrieb unter Beweis stellt – ein "Vollblutmaurer".