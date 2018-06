Schopfloch Investition in Bauhof

Der Bauhof schlug einen Unimog U 318 vor. Das Fahrzeug ist etwas größer als der U 218 und kann mittels einer hydraulischen Absetzeinrichtung, die es als Zubehör gibt, Container wie einen Streuautomaten auf- und abladen, womit der Bauhof in der täglichen Arbeit wesentlich flexibler wäre. Ein solcher Streuautomat soll ebenfalls neu beschafft werden. Er soll gleich mit der erforderlichen Aufnahme für den neuen U 318 ausgestattet sein. Für den Unimog U 318 ging ein Angebot einer Firma aus Immendingen über knapp 192 000 Euro ein, das der Rat annahm. Zwei Angebote gab es beim Streuautomaten, der Zuschlag ging für 20 600 Euro ans Autohaus Muz in Glatten.

Ausgetauscht wird auch der zwölf Jahre alte Kleintraktor. Er sei starken Belastungen im Winterdienst und bei Mäharbeiten ausgesetzt, hieß es. Die Firma Kopf aus Dornstetten bot einen neuen John Deere Modell 3045R mit Kommunalausstattung für knapp 59 000 Euro an. Gleichzeitig will sie den bisherigen Traktor für 19 000 Euro in Zahlung nehmen. Beidem stimmte der Gemeinderat zu.

Als weitere Anschaffung für den Bauhof genehmigte der Rat eine Absauganlage inklusive Nachrüstung für die Hobelmaschine für netto knapp 22 000 Euro.