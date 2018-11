Schopfloch Iflinger Halle erhält Sonnenblendschutz

Bereits mehrfach war das Problem der blendenden Sonne in der Halle in Oberiflingen Thema im Gremium gewesen. Auf Empfehlung von Architekt Claus Matt von "Schmelzle und Partner" vergab das Gremium die Anbringung des Sonnenblendschutzes an die Firma Schattenvielfalt aus Bruchsal zum Angebotspreis von 29 935 Euro. Inklusive der Elektroarbeiten, die an die Firma Schmelzle aus Baiersbronn vergeben wurden, kommt die Maßnahme auf 38 750 Euro. Diese Firma übernimmt auch das Umrüsten der Beleuchtung auf dimmbare LED-Beleuchtung. Die Kosten dafür liegen bei knapp 12 000 Euro.

Oberiflingens Ortsvorsteher Andreas Zeller wies mit Blick auf die zum Schutz nötige Auslegung des Hallenbodens darauf hin, dass es sich anbiete, beide Arbeiten – Sonnenblendschutz und Beleuchtung – in einem Zug auszuführen. Die Auslegung des Hallenbodens wird der Bauhof übernehmen.