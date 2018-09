Schopfloch Homag will Produktpalette erweitern

Homag Plattenaufteiltechnik ist innerhalb der Homag Group, dem nach eigenen Angaben weltweit führenden Anbieter von integrierten Lösungen für die Produktion in der holzbearbeitenden Industrie und dem Handwerk, der Spezialist für Maschinen und Anlagen für das Aufteilen der Platten am Beginn des Produktionsprozesses. Insbesondere Lösungen für die sogenannte Losgröße 1, also die hochflexible und individuelle Fertigung von Möbeln, sind das Spezialgebiet des Unternehmens.

Anthon mit Sitz in Flensburg wiederum ist insbesondere mit Maschinen und Anlagen für die Plattenaufteilung im Bereich großer Stückzahlen und somit größerer Sägen sowie dem zugehörigen Handling erfolgreich. Insofern ergänzen sich die Produkte beider Unternehmen, so die Homag Group.

"Wir können unseren Kunden mit der neuen Kooperation zusätzlich Sägen mit hohen Schnitthöhen anbieten und Lösungen aus einer Hand auch in diesem Segment verkaufen", erklärt der Leiter der Business Unit Plattenaufteiltechnik in der Homag Group, Wolfgang Augsten. "Zudem sind wir als Homag Group ab sofort der Partner von Anthon, wenn das Unternehmen kleinere Sägen oder in einem Projekt zusätzliche Maschinen benötigt."