Schopfloch Homag streicht 350 Arbeitsplätze

In den vergangenen Jahren seien die inländischen Kapazitäten vor allem aufgrund von "außerordentlich" vielen Bestellungen der Möbelindustrie voll ausgelastet gewesen. Derzeit verzeichne Homag eine sinkende Nachfrage. Mit einem Rückgang sei auch im kommenden Jahr zu rechnen.

"Es ist sehr zu bedauern, dass es nicht gelingen wird, die Produktion in Hemmoor langfristig wirtschaftlich positiv auszurichten, trotz des großen Engagements der Beschäftigten", lässt sich der Vorsitzende des Vorstands von Homag, Pekka Paasivaara, in einer Pressemitteilung zitieren. Das Unternehmen nehme seine Verantwortung wahr. "Es ist uns wichtig, die entstehenden Belastungen für betroffene Mitarbeiter in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern so gering wie möglich zu halten", so Paasivaara.

Portfolio bleibe "in Gänze erhalten"

Die Produkte aus Hemmoor würden künftig von anderen Werken der Homag-Gruppe in Deutschland und Polen übernommen. Das Produktportfolio bleibe somit "in Gänze erhalten". Gleichzeitig wolle Homag seine Kapazitäten "in den Wachstumsmärkten" ausbauen. Rund 80 Prozent des Umsatzes erwirtschafte das Unternehmen im Ausland. Paasivaara: "Der geringere Auftragseingang aufgrund der schwächeren Konjunktur wird voraussichtlich bis ins Jahr 2020 anhalten. Um die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der HomagGroup zu sichern, begegnen wir dem daraus resultierenden Kostendruck nun konsequent." Die Geschäftsfelder Systeme und Automation sollen zusammengefasst werden. Die Zentralisierung der Ersatzteil-Logistik sowie vorzeitige Renteneintritte seien ebenfalls geplant

Trotz des Millionenaufwands für den Stellenabbau – weltweit beschäftigt Homag nach eigenen Angaben rund 6600 Mitarbeiter – kündigt das Unternehmen für 2019 ein positives Ergebnis an. Durch die Einsparungen könne das Unternehmen "stärker in Zukunftstechnologien und die Effizienz seiner Standorte investieren". Dazu zählen die Digitalisierung, eine weiter verbesserte IT/Software-Struktur sowie Produkt-Innovationen. Die Investitionen in die bestehenden Standorte würden fortgesetzt, ebenso die bereits laufende Einführung des effizienten Produktionssystems.

Die Dürr AG gibt in einer Ad-hoc-Mitteilung weitere sechs Millionen Euro Kosten für einen laufenden Rechtsstreit an. Die Prognose für den Umsatz für das laufende Jahr, der mit 3,9 bis 4,1 Milliarden Euro beziffert wird, bleibe unverändert. Die Geschäfte mit der Automobilindustrie seien "anhaltend stabil" und entsprächen den Erwartungen. Dafür korrigiert Dürr durch die Kosten des Personalabbaus die Erwartungen bei der Ebit-Marge um 1,1 Prozentpunkte nach unten, auf jetzt 4,4 bis 4,9 Prozent. Erwartet wird ein Ergebnis nach Steuern von 115 bis 130 Millionen Euro, 30 Millionen Euro weniger als geplant.