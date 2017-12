Schopfloch Homag plant Kundencenter mit Showroom

Schopfloch. Homag will am Standort in Schopfloch weiter expandieren. Geplant ist ein Meetingcenter mit Showroom. Mit dem Aufstellungsbeschluss und Vorentwurfsbeschluss für den Bebauungsplan "Homag I" hat der Gemeinderat Schopfloch in seiner jüngsten Sitzung den Weg für das Vorhaben geebnet und das Verfahren eingeleitet.