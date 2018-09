Schopfloch Homag geizt nicht mit Innovationen

Durchgängige Lösungen für jede Anforderung wurden in Schopfloch gezeigt, Großanlagen für die Möbelfertigung gab es in der kürzlich in Betrieb genommenen Halle im Industriegebiet in Horb zu sehen, während Oberflächenbehandlung im 2017 in Betrieb genommenen Ausstellungs- und Testgebäude in Herrenberg Thema waren. In Holzbronn wurden mit flexiblen Werkstattkonzepten neue Ideen für die Fertigung und – als Weltpremiere angekündigt – ein neues Zuschnittkonzept gezeigt.

Damit die Produktion vor dem Hintergrund des aktuell hohen Auftragsbestands weiterlaufen konnte, wurde der Treff in Schopfloch diesmal etwas von der Produktionshalle abgesetzt und nach hinten verlagert. Auf insgesamt rund 15 000 Quadratmetern zeigte der Branchentreff der Holzbearbeitung unter dem Motto "Wir lassen Späne fliegen" vielerlei Innovationen.

Spezielle Workshops