Schopfloch Homag führt neue Unternehmenskultur ein

Dies erklärte Vorstandsvorsitzender Pekka Paasivaara am Dienstag in der Hauptversammlung der Homag-Gruppe in Freudenstadt. Es werde eine neue Unternehmenskultur geben, in der die Vorgaben nicht mehr ausschließlich von der Geschäftsführung nach unten gegeben würden.

"Wir wollen alle Mitarbeiter befähigen und ermutigen, jederzeit eigenständig Verbesserungen in ihrem direkten Arbeitsumfeld anzustoßen und umzusetzen", so Paasivaara. Ziel sei mehr Effizienz im gesamten Unternehmen. Die Mitarbeiter sollten ebenfalls profitieren und "gute Arbeit mit weniger Stress" leisten können.

Die Geschäftsführung wolle eine "positive Grundhaltung" dafür bei der Belegschaft aufbauen. Vorrangige Führungsaufgabe sei es, "die nötigen Freiräume" zu schaffen, damit sich Mitarbeiter einbringen könnten. Ihm sei bewusst, dass es ein "langfristiger Prozess" sei, eine neue Unternehmenskultur zu schaffen. Die jüngsten Veränderungen im Unternehmen hätten bereits "häufig zusätzliche Aufgaben zum Tagesgeschäft" bedeutet. Der Erfolg im Geschäftsjahr 2017 sei deshalb "vor allem der Erfolg unserer Mitarbeiter".