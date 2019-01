Schopfloch Gemeinschaftsschule öffnet ihre Pforten

Die Lerngruppe fünf präsentierte ihr Projekt "Lesen macht stark". Schüler der Lerngruppe acht führten im Fach Englisch "monologues" und "dialogues", also Monologe und Dialoge vor und beeindruckten damit die Zuschauer. Außerdem wurden Obstspieße hergestellt, Karten gedruckt und französische Vokabeln gelernt.

In den Ausstellungen zu den Bildungspartnern, der Berufswegeplanung und zum Sozialpraktikum erhielten die Besucher Einblick in das Konzept der beruflichen Orientierung an der GMS Schopfloch – Waldachtal.

Auch vom Profilfach Naturwissenschaft und Technik sowie dem Wahlpflichtfach Technik wurden verschiedene Modelle und Werkstücke ausgestellt. Im Technikraum konnten die Besucher selbst kleine Werkstücke herstellen.

Die Termine, an denen die Schüler an der Gemeinschaftsschule Schopfloch – Waldachtal angemeldet werden können, sind nach der Grundschulempfehlung am Mittwoch, 13. März, und am Donnerstag, 14. März, jeweils von 8 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr. Die Blätter vier, fünf und sieben der Grundschulempfehlung müssen zur Anmeldung mitgebracht werden.

Anmeldung bis 4. April im Sekretariat

Für Kinder, die eine Fahrkarte benötigen, sollten auch die Bankverbindung bereitgehalten werden. Nach dem Beratungsverfahren ist die Anmeldung bis Donnerstag, 4. April, im Sekretariat möglich.