Schopfloch Gemeinderat lehnt Solarpark ab

Schopfloch. Wie Bürgermeister Klaas Klaassen erinnerte, war die EnBW wegen eines Solarparks im Bereich Seeläcker in Richtung Glatten oberhalb des Steinbruchs auf Gemeinde und Grundstückseigentümer zugekommen. Auf einer Fläche von etwa 14 Hektar will die ENBW einen Zehn-Megawatt-Solarpark errichten. Die Grundstückseigentümer hätten Zusage signalisiert, so Klaassen, jetzt sei der Gemeinderat gefragt.

Dass ein großer Teil des Gremiums sich angesichts des geplanten Standorts schwertut, erklärte der Rathauschef mit zwei Stellungnahmen, die die Gemeinde vom Landwirtschaftsamt und vom Amt für Bau, Umwelt und Wasserwirtschaft eingeholt hatte. Beide wiesen darauf hin, dass die Fläche als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft eingestuft sei. Das Schutzgut Landschaft würde durch die Photovoltaikanlage erheblich beeinträchtigt, so die Behörden.

Es stelle sich die Frage, ob man Photovoltaikmodule verwenden könne, mit denen eine Bewirtschaftung möglich sei, suchte Bürgermeister Klaas Klaassen nach einem Kompromiss. Damit müsse weniger landwirtschaftliche Fläche entzogen werden. Dies griff auch Helmut Kugler auf: Eine Doppelnutzung sei wirtschaftlich interessant und sinnvoll. Klaassen hielt nach längerer Diskussion aber als Beschluss fest, dass das Solarfeld in der geplanten Ausführung vom Gemeinderat nicht mitgetragen wird. Offen sei man jedoch für Konzepte, die eine gemischte Nutzung – also Landwirtschaft und Photovoltaik – ermöglichen.