Schopfloch Einfach märchenhaft

Xenia, Laura, Emma, Thore, Sarah, Lili und Jonathan marschieren mit roten Zipfelmützen auf die Bühne. Sie sind auf der Suche nach Schneewittchen – gespielt von Viola. Doch die ist verschollen. Genauso wie die Weihnachtsdekoration der Zwerge. Gemeinsam mit Frau Holle (Mia), dem tapferen Schneiderlein (Jonas), Rapunzel (Polina) und Aschenputtel (Sophie) machen sie sich im Märchenwald auf die Suche und kriegen es mit der alten Moorhexe (Ben und Jonathan) zu tun. Dabei sagen die Grundschüler nicht nur ihre Texte auswendig auf, sie füllen ihre Rollen voll aus: sie sind außer Atem, wütend, glücklich oder eingebildet. Außerdem wird gesungen: Der Chor bestehend aus Ksenia, Yusuf, Ann-Sophie, Pauline, Bayan, Olivia, Sophia und Kenaja versetzt den Zuschauer in weihnachtliche Stimmung. Immer wieder flüstert Uwe Nimmergut beim Zuschauen: "Sehr gut." Und so ist den Kindern am Ende des Stücks der Applaus des Schauspielers sicher. "Das ist wirklich ein ganz wunderschönes Stück", sagt er. "Ihr seid schon fast Kollegen." Trotzdem gibt es einige Dinge, die Nimmergut den Nachwuchsschauspielern erklären kann. Sie hören aufmerksam zu, als er sagt: "Das wichtigste beim Schauspielern ist die Disziplin. Das habt ihr schon gelernt." Dazu gehöre es auf die Regisseurin zu hören und sich an den Text zu halten. Dann ist Zeit für Fragen. Jonathan meldet sich: "Was können wir bei unserem Stück noch verbessern?" Und dann wird es ganz konkret. Auf Wunsch von Lehrerin Shgaier arbeitet Nimmergut mit den Schülern an drei Szenen. So bekommt jeder Zwerg seine für ihn typische Gangart. Anschließend wird an dem hässlichen Lachen der Moorhexe gefeilt und die Kinder lernen, was Stimmmodulation bedeutet.