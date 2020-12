Schopfloch Dürr-Chef wird auch Homag-Chef

Bisher war Dieter Vorsitzender des Aufsichtsrats der Homag Group AG. Dieses Amt und seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat legt er zum 31. Dezember nieder.

In der Sitzung am Dienstag wurde Gerhard Federer zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ab dem 1. Januar gewählt. Federer gehört dem Aufsichtsrat der Homag Group seit 2010 an und ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Dürr AG.