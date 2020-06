Schopfloch Anwohner findet Halteverbot unverhältnismäßig

In der Straße gilt am 30. Mai, am 6. Juni sowie vom 11. bis zum 13. Juni - also an fünf Tagen - auf 150 Metern jeweils sechs bis sieben Stunden ein vorübergehendes Halteverbot. Das Halteverbot hat laut Frank Buss eine Frau beantragt, die in eine Zweizimmerwohnung der Straße einzieht. Buss lebt selbst in der Straße und findet die Sperrung "bescheuert".