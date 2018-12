Schopfloch Als Hausmeister allseits beliebt

Kugler begann seine Tätigkeit im April 1991, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Die Grund- und Hauptschule Schopfloch und das dazugehörige Areal waren damals viel kleiner als heute. Und vieles hat sich seit damals verändert: Zunächst wurden das Schulgebäude saniert und der Physiksaal eingerichtet, Mehrzweckhalle und Schwimmbad wurden renoviert. Im Lauf der Jahre kamen die Mensa und die Lernwerkstatt hinzu. 2011 ging die Eugen-Hornberger-Halle in Betrieb, 2013 die zur Veranstaltungshalle umgebaute Mehrzweckhalle und der neu gestaltete Pausenhof. 2015 wurde der Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule eingeweiht. Auch der Kindergarten, der zum Gebäudekomplex gehört, wurde in den mehr als zwei Jahrzehnten, in denen Fritz Kugler als Hausmeister wirkte, immer wieder verändert und erneuert.

Aufführungen von Schülern und Lehrern

Bei all diesen baulichen Themen sei Fritz Kugler als Hausmeister sehr gefordert gewesen, führte Bürgermeister Klaas Klaassen bei der Verabschiedung aus und dankte Kugler für seine jahrelange Tätigkeit. Dieser habe stets einen hohen Anspruch an sich selbst gehabt und immer wieder gute Lösungen für nicht einfache Probleme gefunden. In den Dank schloss Klaassen auch Gerlinde Kugler ein, die ihren Mann stets tatkräftig unterstützt habe.